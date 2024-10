Filippine, inizia la conta dei danni dopo la tempesta Trami: case distrutte e auto sommerse dal fango (Di sabato 26 ottobre 2024) Le Filippine iniziano la conta dei danni dopo il passaggio della tempesta tropicale Trami che ha provocato almeno 82 morti tra frane e vaste inondazioni soprattutto nella provincia di Batangas, a sud di Manila. La forte perturbazione ha costretto le autorità a cercare altre imbarcazioni di salvataggio anche nei Paesi vicini per salvare migliaia di residenti rimasti intrappolati. I meteorologi statali parlano della possibilità che la tempesta Trami – l’undicesima e una delle più letali ad abbattersi sulle Filippine quest’anno – possa tornare a colpire il Paese la prossima settimana, respinta dai venti di alta pressione nel Mar Cinese Meridionale. Lapresse.it - Filippine, inizia la conta dei danni dopo la tempesta Trami: case distrutte e auto sommerse dal fango Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Leno ladeiil passaggio dellatropicaleche ha provocato almeno 82 morti tra frane e vaste inondazioni soprattutto nella provincia di Batangas, a sud di Manila. La forte perturbazione ha costretto lerità a cercare altre imbarcazioni di salvataggio anche nei Paesi vicini per salvare migliaia di residenti rimasti intrappolati. I meteorologi statali parlano della possibilità che la– l’undicesima e una delle più letali ad abbattersi sullequest’anno – possa tornare a colpire il Paese la prossima settimana, respinta dai venti di alta pressione nel Mar Cinese Meridionale.

