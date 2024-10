Brunello Cucinelli arriva a Bolzano nell’antico Palais Campofranco: “Una moda che non si limita all’estetica, ma guarda alla cultura e alla tradizione” (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel cuore di Bolzano, tra le mura di un palazzo storico che ha visto passare secoli di storia, si celebra un incontro tra due eccellenze italiane: Franz Kraler, boutique di lusso multibrand, e Brunello Cucinelli, il re del cashmere e dell’eleganza senza tempo. L’alta moda di Cucinelli raggiunge così nuove vette, a conferma della ritrovata centralità della montagna come meta turistica quando manca ormai poco più di un anno dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il negozio di Daniela e Franz Kraler, in via della Mostra 1, accoglie così per la prima volta il progetto di Cucinelli con le collezioni uomo, donna, fragranze ed eyewear, fino a fine mese. Ilfattoquotidiano.it - Brunello Cucinelli arriva a Bolzano nell’antico Palais Campofranco: “Una moda che non si limita all’estetica, ma guarda alla cultura e alla tradizione” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel cuore di, tra le mura di un palazzo storico che ha visto passare secoli di storia, si celebra un incontro tra due eccellenze italiane: Franz Kraler, boutique di lusso multibrand, e, il re del cashmere e dell’eleganza senza tempo. L’altadiraggiunge così nuove vette, a conferma della ritrovata centralità della montagna come meta turistica quando manca ormai poco più di un anno dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il negozio di Daniela e Franz Kraler, in via della Mostra 1, accoglie così per la prima volta il progetto dicon le collezioni uomo, donna, fragranze ed eyewear, fino a fine mese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brunello Cucinelli - i ricavi salgono a 920 milioni in 9 mesi - Nei nove mesi Brunello Cucinelli ha registrato ricavi pari a 920,2 milioni, in crescita del 12,4% a cambi correnti (+12,7% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2023. I risultati sono definiti ottimi e ben bilanciati sia nei mercati ... (Quotidiano.net)

Brunello Cucinelli - i ricavi salgono a 920 milioni in 9 mesi - Nei nove mesi Brunello Cucinelli ha registrato ricavi pari a 920,2 milioni, in crescita del 12,4% a cambi correnti (+12,7% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2023. I risultati sono definiti ottimi e ben bilanciati sia nei mercati ... (Quotidiano.net)

Brunello Cucinelli : «Imprenditori - mettiamo a disposizione degli operai l'1% dei profitti per salvare il made in Italy» - La proposta dell'imprenditore umbro in tutela della dignità del lavoro e a salvaguardia dell'artigianato e del made in Italy: un tema già trattato in altre occasioni, ma sempre attuale (Vanityfair.it)

Teatro Stabile dell'Umbria - Brunello Cucinelli presidente - e Chiara Coricelli alla vicepresidenza - L’assemblea dei soci del Teatro Stabile dell’Umbria, composta dai rappresentanti della Regione dell’Umbria, dei Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Spoleto, Gubbio, Narni, della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e dell'Università degli Studi ... (Perugiatoday.it)