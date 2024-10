Ilgiorno.it - Brescia, colpo grosso nella notte alla Sda: smurate e svuotate le 3 casseforti, bottino da 70mila euro Brescia

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)sede Sda (gruppo Poste italiane) di via Bainsizza a. Un commando di ladri professionisti - si ipotizza almeno quattro - latra mercoledì e giovedì è entrata in azione e si è impossessata di uningente - circa settantamila-, oltre ad aver generato molti danni. La gang ha puntato a tre, che è riuscita a smurare e svuotare integralmente. L’rme è scattato intorno all’una di. Alcune telecamere del deposito dell’impresa di spedizioni - molte erano state preventivamente oscurate - hanno ripreso quattro malviventi in azione. Tutti avevano il volto travisato e indossavano guanti, ovviamente per evitare di lasciare impronte. I malviventi si sono introdottisede del polo logistico forzando gli ingressi, poi si sono direttistanzaquale erano conservate i forzieri.