Arezzo-Spal 2-1: le immagini della vittoria in rimonta (Di sabato 26 ottobre 2024) L'articolo Arezzo-Spal 2-1: le immagini della vittoria in rimonta proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. Lortica.it - Arezzo-Spal 2-1: le immagini della vittoria in rimonta Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'articolo2-1: leinproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Arezzo in rimonta : vittoria sofferta contro la Spal tra luci e ombre - L’Arezzo recupera e vince una partita giocata sottotono, in cui la Spal non avrebbe meritato la sconfitta. Troise schiera una formazione con Renzi e Coccia terzini pronti a spingere sulle fasce, Settembrini e Guccione a centrocampo insieme a ... (Lortica.it)

L’Arezzo ribalta il match e vince : domata la Spal - finisce 2-1 - Arezzo, 26 ottobre 2024 – L’Arezzo ribalta la Spal, torna a vincere in casa e aggancia Ternana a Torres al secondo posto a quota 22. Al comunale prestazione dai due volti per gli amaranto: pessimo primo tempo, ripresa gagliarda e di carattere, ... (Sport.quotidiano.net)

Serie C 2024/25 : l’Arezzo rimonta e batte la Spal - vittorie anche per Cerignola e Alcione - Si è concluso il sabato della Serie C 2024/25 con le ultime gare in programma alle 17.30. Nel girone A arriva l’importante vittoria dell’Alcione Milano, che supera 1-0 il Lumezzane grazie ad una rete di Bagatti e continua a sognare: i neopromossi ... (Sportface.it)

LIVE – Arezzo-Spal 2-1 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - La diretta testuale di Arezzo-Spal, match valido per l’undicesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria sul campo del Sestri Levante, che ha ridato morale all’ambiente e soprattutto ha portato la ... (Sportface.it)