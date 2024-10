Ultima Novità per Natale, in arrivo il mezzo albero per i più pigri! (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultima Novità in arrivo il mezzo albero di Natale per i più pigri! L’idea è un po’ da cialtroni, ammettiamolo. È come mettere una di quelle cravatte col nodo già fatto: si bara con se stessi, che poi è la peggiore forma di inganno. Ma tant’è, in questo ventunesimo secolo di social e pandemie sembra che la vita debba andare più veloce che mai e quindi non manca chi ha applicato la regola della velocità a tutti i costi anche al Natale. L’idea in fondo è di una semplicità disarmante: non hai tempo da dedicare all’addobbo del tuo albero di Natale? Vuoi metterci il meno possibile, così puoi fare altro, magari andare a fare acquisti? Il Natale per quelli che non hanno tempo: con solo metà albero decorata! La risposta è facile: addobbi solo metà albero, ovvero solo la parte che si vede, mentre quella di dietro la lasci spoglia e disadorna come una chiesa protestante. Donnaup.it - Ultima Novità per Natale, in arrivo il mezzo albero per i più pigri! Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)inildiper i più! L’idea è un po’ da cialtroni, ammettiamolo. È come mettere una di quelle cravatte col nodo già fatto: si bara con se stessi, che poi è la peggiore forma di inganno. Ma tant’è, in questo ventunesimo secolo di social e pandemie sembra che la vita debba andare più veloce che mai e quindi non manca chi ha applicato la regola della velocità a tutti i costi anche al. L’idea in fondo è di una semplicità disarmante: non hai tempo da dedicare all’addobbo del tuodi? Vuoi metterci il meno possibile, così puoi fare altro, magari andare a fare acquisti? Ilper quelli che non hanno tempo: con solo metàdecorata! La risposta è facile: addobbi solo metà, ovvero solo la parte che si vede, mentre quella di dietro la lasci spoglia e disadorna come una chiesa protestante.

