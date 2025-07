Merz e von der Leyen le guide deboli tedesche esaltate dal mainstream

Friedrich Merz, nuovo volto della politica tedesca, si presenta come un leader in costante movimento, tra promesse disattese e decisioni a metà. La sua gestione sembra più una serie di giravolte che una guida stabile, mentre le aspettative si scontrano con le scelte concrete. In un panorama politico dove i leader vengono spesso esaltati dal mainstream, il suo operato mette in discussione la credibilità delle promesse fatte. Ma cosa riserva il futuro per la Germania sotto questa guida incerta?

Ormai non si contano più le promesse mancate di Friedrich Merz, che nei primi due mesi alla guida della Germania si è distinto più per le giravolte di azioni e di pensiero che non per aver tenuto una linea coerente e stabile. Ovunque. L'ultimo passo all'indietro del cancelliere ballerino è stato quello di soprassedere in casa propria alla decisione di ridurre le tariffe sull'elettricità, fissata nero su bianco anche nel contratto di coalizione tra l'Unione Cristiano-Democratica ( Cdu ) e il Partito Socialdemocratico ( Spd ), adducendo problemi di bilancio. Un contentino lo avranno comunque le grandi industrie, ma piccole e medie imprese e privati cittadini dovranno far fronte ai prezzi di mercato, in ascesa costante dopo lo choc energetico cominciato dalla pandemia e continuato con la guerra in Ucraina e le altre crisi internazionali.

