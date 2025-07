Lautaro spacca l’Inter in fazioni | non solo Calha e Thuram Altri 3 si sono sentiti accusati

L’Inter si trova in un momento di grande tensione e scossoni interni, con Lautaro Martinez al centro di accuse e divisioni. La crisi va ben oltre il calciomercato, coinvolgendo anche altri protagonisti come Calha e Thuram, e mette a rischio l’intero equilibrio della squadra. Alla luce di questi sviluppi, molti tifosi e addetti ai lavori si chiedono quale sarà il futuro nerazzurro, mentre il club cerca di mantenere compatte le proprie fila.

Lautaro spacca l'Inter: non solo Calha e Thuram. A chi non è piaciuta l'accusa del capitano argentino, sono in tanti a valutare offerte. La crisi che sta scuotendo l' Inter va ben oltre le semplici dinamiche di calciomercato. La probabile cessione di Hakan Çalhano?lu è solo l'ultimo atto di un equilibrio fragilissimo che si è spezzato con l'addio di Simone Inzaghi. All'interno dello spogliatoio vigeva un patto non scritto, simile a quello della leggendaria Sampdoria di Vialli e Mancini: restare uniti alla Pinetina, rifiutare le offerte più ricche e provare a vincere tutto insieme. Ma la partenza del tecnico per l'Arabia ha fatto crollare il castello, rivelando fratture profonde e tensioni latenti.