Roma Massara alla prova del nove | dopo le plusvalenze ora servono i colpi per Gasperini

Roma, l’ombra di un passato brillante si fa sentire forte e chiara. Dopo le plusvalenze e i colpi di scena, ora il club ha bisogno di mosse decisive per stupire anche Gasperini. Certe dinamiche si ripetono, come flashback ancestrali che rievocano le intuizioni vincenti di un’epoca d’oro. Ricky Massara, con la sua esperienza, si trova chiamato a scrivere un nuovo capitolo. Perché, come sempre, il calcio è fatto di ritorni e rivoluzioni, e questa volta la sfida è tutta da vincere.

Certe dinamiche sembrano cicliche, come flashback che tornano puntuali con altri volti, altri contesti, ma la stessa natura. E allora, chi ha vissuto l’epoca delle intuizioni geniali di Walter Sabatini, delle operazioni di fino, dei colpi da palcoscenico minore diventati protagonisti della scena, oggi ha rivisto qualcosa di simile. Non nella forma, ma nella sostanza. Perché a Ricky Massara, in queste prime settimane da direttore sportivo della Roma, è riuscita una mossa in pieno stile da maestro. Con pazienza, riservatezza e una certa disinvoltura, ha portato a compimento la cessione di Tammy Abraham al Besiktas, trasformando un’uscita difficile in una plusvalenza da 6-7 milioni, più il risparmio dell’ingaggio e un segnale forte alla UEFA. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Massara alla prova del nove: dopo le plusvalenze ora servono i colpi per Gasperini

Mercato pronto al decollo per la Roma, che prepara il doppio colpo per rinforzare centrocampo e difesa. Massara valuta due profili da regalare a Gasperini, in tempo per l'inizio del ritiro estivo. Vai su Facebook

