Roma petizione pubblica per salvare la Casa Studio di Luigi Serafini

Roma si mobilita con passione per proteggere l’unico e prezioso patrimonio di Luigi Serafini, artista, architetto e designer di fama internazionale. Open House Roma ha lanciato una petizione pubblica rivolta al Ministero della Cultura, affinché riconosca la Casa Studio come bene culturale di interesse nazionale. È un appello urgente per preservare un luogo di creatività e innovazione che appartiene a tutta la città e alle future generazioni. La tua voce può fare la differenza.

Open House Roma lancia una petizione pubblica per salvare la Casa Studio di Luigi Serafini, oggi minacciata da uno sfratto che ne mette in pericolo l’esistenza. La petizione è rivolta al Ministero della Cultura affinché valuti il riconoscimento della Casa Studio di Luigi Serafini come bene culturale di interesse nazionale garantendone l'accessibilità e la valorizzazione per le future generazioni. Serafini, artista, architetto e designer, è conosciuto a livello internazionale come l’autore del Codex Seraphinianus, una delle opere più enigmatiche e affascinanti del Novecento: un’enciclopedia illustrata di un mondo immaginario, scritta in una lingua inventata e indecifrabile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, petizione pubblica per salvare la Casa Studio di Luigi Serafini

In questa notizia si parla di: serafini - petizione - casa - studio

Salviamo la Casa-Studio di Luigi Serafini: un patrimonio unico di creatività https://chng.it/ZDLgDdsC via @ChangeItalia Vai su X

Salviamo la Casa-Studio di Luigi Serafini! Nel cuore di Roma, vicino al Pantheon, si trova un luogo straordinario: la Casa-Studio di Luigi Serafini. Dal 1987, Serafini – artista, architetto e autore del leggendario Codex Seraphinianus – ha trasformato la sua Vai su Facebook

Una petizione per la casa-atelier di Luigi Serafini: “È un’opera d’arte, va tutelata”; Sfrattare l’immaginazione: la casa-studio di Luigi Serafini è in pericolo; Un marziano a Roma/16 Edizione per collezionisti A Casa di Luigi Serafini.

Una petizione per la casa-atelier di Luigi Serafini: “È un’opera d’arte, va tutelata” - A dirlo è l’autore di quell’arte, Luigi Serafini, visionario artista, autore del libro «più strano del mondo», quel Codex di ... Segnala roma.repubblica.it

Chez Luigi Serafini, la casa d'artista che scatena nei fortunati una vulcanica immaginazione - Un laboratorio alchemico d’immaginazione dove il Codex si fa dimora e scatena visioni senza tempo. ilfoglio.it scrive