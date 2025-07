La tenda di Bettini e l' illusione della sinistra

La tenda di Bettini si erge come un illusione intricata, una promessa di unità e innovazione che nasconde le crepe di una strategia ormai fragile. Goffredo Bettini, il sussurratore di alcune delle figure più influenti della politica italiana, continua a coltivare il sogno di un “campo largo” capace di sfidare il centro-destra. Ma fino a quando questa visione sarà reale o solo un’eco di vecchi entusiasmi?

Goffredo Bettini, l’uomo che ha sussurrato ai cavalli del Pci e sussurra ora a quelli del Pd, per nulla colpito dal rumorosissimo silenzio opposto dai compagni alla sua recente sortita a sorpresa sul Foglio a favore della separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, non ha cessato di coltivare il “campo largo” dell’alternativa al centro destra. Esteso, nel suo fervente ottimismo, dalla sinistra cosiddetta radicale ai “progressisti indipendenti” di Giuseppe Conte, al Pd della benemerita Elly Schlein, che sarebbe tornata a dare un’anima di sinistra al Nazareno, e ai moderati. Senza i cui voti Bettini ammette che l’alternativa non potrebbe concretizzarsi in uno schieramento elettorale vincente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La "tenda" di Bettini e l'illusione della sinistra

