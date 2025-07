Poste Italiane | addio a BancoPosta e Postepay in arrivo l’app unica

Dal 1° luglio, Poste Italiane rivoluziona il mondo dei servizi finanziari con l’introduzione dell’App Unica, che sostituirà BancoPosta e Postepay. Una soluzione smart e intuitiva, pensata per semplificare la tua vita digitale senza dover cambiare le tue credenziali. Preparati a scoprire un’esperienza ancora più fluida e completa: ecco tutte le novità che cambieranno il modo di gestire i tuoi conti e carte.

Dal 1° luglio, le app BancoPosta e Postepay lasciano il posto alla nuova App Poste Italiane. Una piattaforma unica per gestire conti, carte e tutti i servizi in modo semplice e centralizzato. Nessun cambio di credenziali, solo un'esperienza digitale migliorata. Ecco tutte le novità. Cosa cambia dal 1° luglio A partire dal 30 giugno 2025,

