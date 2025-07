Moore La Effe trova il suo primo americano. La Fortitudo Bologna si arricchisce di un nuovo talento, Lee Moore, MVP dell’ultimo campionato di Pro B francese, pronto a portare energia e esperienza nella squadra. Guardia di 193 cm, con un forte legame con l’Italia, Moore torna nel Bel Paese dopo aver brillato in Serie A con Brescia. Con questa firma, la Effe si prepara a scrivere un nuovo capitolo emozionante della sua storia.

La Fortitudo ha il suo primo straniero. Lee Moore, 30 anni il prossimo 9 agosto ed mvp dell’ultimo campionato di Pro B francese è un nuovo giocatore della Effe. Guardia di 193 cm, Moore ha un legame forte con l’Italia. Cresciuto cestisticamente nella University of Texas at El Paso, nell’estate del 2016 arriva in Italia da rookie disputando due stagioni estremamente positive in serie A, con la maglia della Germani Brescia. Nella prima annata con i lombardi ha collezionato 13 punti e 5.2 rimbalzi di media, nella seconda ha mantenuto una media-partita di 9.5 punti e 4.2 rimbalzi, contribuendo in modo significativo al raggiungimento della semifinale dei playoff scudetto e della finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net