Mininno al Formigine. Nicoli alla Spezzanese.

Il mercato estivo si infiamma con nuovi innesti che rafforzano le squadre del nostro territorio. Il Formigine, in cerca di continuità, accoglie Gabriele Mininno, promettente classe 2003 proveniente dalla Vianese e già con esperienze in Serie D. Nel frattempo, il Montombraro punta su giovani talenti come Magli e Nardi, pronti a fare la differenza. La stagione si prospetta avvincente: scopriamo insieme tutte le novità!

Altro rinforzo per la mediana del Formigine che ha chiuso con Gabriele Mininno, classe 2003 che arriva dalla Vianese ed è ex Castelfranco, alle spalle anche le esperienze in D con Pianese, Barletta e Follonica Gavorrano. In Promozione due novità in casa Montombraro: il ds Olivetti ha definito l’arrivo dal Progresso di Samuele Magli, terzino classe 2006 e di Fabio Nardi, classe 2005, centrocampista ex Terre di Castelli. In Prima il Nonantola annuncia Simone Mollicone, fratello minore del rossoblù Samuele, centrocampista classe 2006 dalla Cittadella. L’Atletico Spm ha confermato Stanzani e Desii. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it