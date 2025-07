Borsa | l' Asia chiude debole attesa per i dati Usa

Le borse asiatiche chiudono in calo, preoccupate dall’attesa dei dati sugli occupati negli Stati Uniti e dalle tensioni commerciali con le mosse degli Usa sui dazi. Il dollaro si rafforza, mentre le valute locali oscillano tra debolezza e stabilità. In questo contesto di incertezza, gli investitori restano cauti, monitorando attentamente ogni segnale che possa indicare la direzione futura dei mercati globali. La situazione resta fluida e ricca di sorprese, lasciando spazio a molte ipotesi per i prossimi giorni.

Borse asiatiche deboli in chiusura mentre si attendono i dati sugli occupati negli Stati Uniti. Sotto i riflettori le tensioni commerciali con le mosse degli Usa per gli accordi sui dazi. Il dollaro recupera rispetto alle principali divise. In calo Tokyo (-0,56%). Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 143,87, ed è poco variato sull'euro a 169,40. A contrattazioni ancora in corso sale Hong Kong mentre sono in flessione Shenzhen (-0,67%), Seul (-0,47%) e Mumbai (-0,22%). Poco mossa Shanghai (-0,06%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dall'Italia il tasso di disoccupazione e dagli Stati Uniti la variazione degli occupati e le scorte di greggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Asia chiude debole, attesa per i dati Usa

