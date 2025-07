Meteo mercoledì i temporali rimangono isolati

Il meteo di mercoledì 26 agosto presenta un quadro complesso e dinamico, con temporali ancora isolati che sfiorano diverse regioni. La circolazione atmosferica si articola tra tre figure bariche interconnesse: una saccatura sull’Atlantico, un vortice russo e un robusto anticiclone subtropicale. Questa configurazione crea un equilibrio instabile, portando variabilità e incertezza sulle previsioni. Scopriamo insieme come si evolverà la giornata e cosa aspettarci nel dettaglio.

La situazione. La circolazione atmosferica a scala sinottica si avvale di tre figure bariche, tutte interconnesse. Sul nord Atlantico c’è una saccatura associata al vortice d’Islanda che affonda fino al Regno Unito. Sul comparto russo c’è un vortice che sta richiamando correnti molto fresche su Baltico, Polonia, Bielorussia e Ucraina. Nel mezzo tra le due, incastrato un grosso anticiclone di matrice sub tropicale che ha collocato nella giornata di domenica i suoi massimi tra la Francia e l’Italia settentrionale. Meteo mercoledì. Nord: Soleggiato o variabile al mattino. Pomeriggio con nuovi temporali su AlpiPrealpi in locale estensione serale alle pianure. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

