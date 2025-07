Unexpected Italy conquista il Guardian | 10 ristoranti autentici a Torino per viaggiare fuori dai soliti circuiti

Unexpected Italy conquista il Guardian, portando Torino sotto i riflettori internazionali con una selezione esclusiva di 10 ristoranti autentici. La guida, firmata dalla giornalista Liz Boulter, offre ai viaggiatori un’esperienza gastronomica fuori dai circuiti convenzionali, celebrando la vera essenza della cucina torinese. In un momento in cui la città si prepara ai “Food Oscars”, questa attenzione internazionale rafforza il suo ruolo di meta culinaria innovativa e autentica.

Il Guardian sceglie Unexpected Italy per raccontare una Torino gastronomica fuori dai 50 Best Restaurants. In occasione dell'arrivo in cittĂ dei celebri "Food Oscars", il quotidiano britannico ha pubblicato una guida alternativa firmata dalla giornalista Liz Boulter, puntando su dieci ristoranti torinesi selezionati dalla startup italiana Unexpected Italy: un progetto traveltech innovativo che promuove turismo .