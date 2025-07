Nessuno vuole più la Jaguar woke

Il mercato automobilistico europeo attraversa un momento di crisi senza precedenti: la Jaguar Woke registra vendite irrisorie, con solo 104 vetture vendute a maggio, mentre in Italia le immatricolazioni a giugno calano del 17,4%. Renault subisce pesanti perdite, svalutando la quota in Nissan di 9,5 miliardi. Quali sono le cause di questa frenata e quali scenari si prospettano nel prossimo futuro? Continua a leggere per scoprire di più.

A maggio vendute solo 104 vetture in Europa. In Italia settore dell’auto a picco: a giugno immatricolazioni giù del 17,4%. Renault svaluta la quota in Nissan e perde 9,5 miliardi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Nessuno vuole più la Jaguar woke

