L’allenatore della Recanatese Savini favorito per la panchina

La Recanatese si prepara a dare il via a una nuova stagione con un possibile cambio in panchina: Mirko Savini, allenatore favorito, potrebbe presto prendere le redini della squadra. Dopo la riunione del CdA, i nomi di Savini e Fucili sono emersi come principali candidati, ma l’ufficialità deve ancora arrivare. La decisione finale dipende ora dal confronto tra il direttore dell’area tecnica e il candidato prescelto, rendendo tutto ancora incerto e avvincente.

La riunione del CdA della Recanatese è terminata nella serata di ieri ed al termine, rigorosamente bocche cucite ma dal "Conclave" sono usciti i due nomi previsti ossia Mirko Savini e Michele Fucili che d'altronde partivano nettamente in pole-position. L'ufficialità del nome ancora non c'è per il semplice motivo che il direttore dell'area tecnica Josè Cianni dovrà contattare il prescelto e mettere nero su bianco e la cosa non è del tutto scontata. Nostra personalissima deduzione che il nuovo mister giallorosso sarà Mirko Savini che sarà presentato alla stampa oggi alle 16,30. Il tecnico romano quindi avrebbe la possibilità di guidare una squadra che si vuole competitiva per giocarsi le proprie chances costruendo la formazione dal mese di luglio, assumendosi oneri ed onori dopo una splendida carriera da giocatore ed un percorso da allenatore trascorso quasi interamente al fianco dell'amico e collega di una vita Cristian Bucchi.

