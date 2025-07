Tornano i moscioli | Abbiamo voluto dare fiducia ai pescatori Da oggi si potrà commercializzare di nuovo il prodotto tipico di Portonovo

Tornano i moscioli, simbolo di Portonovo e della tradizione marinara di Ancona. Dopo un periodo di sospensione, abbiamo deciso di affidare nuovamente ai pescatori locali la gestione di questo tesoro gastronomico, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel preservarne la qualità e sostenibilità. La Consulta si impegna a garantire pratiche responsabili, affinché il prelibato mollusco continui a deliziare le nostre tavole negli anni a venire.

ANCONA «Chi ha il polso della situazione sono i pescatori, sanno quanto possono prelevare o meno ed è nel loro interesse che il mosciolo nei prossimi anni ci sia. La Consulta quindi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Tornano i moscioli: «Abbiamo voluto dare fiducia ai pescatori». Da oggi si potrà commercializzare di nuovo il prodotto tipico di Portonovo

Via a pesca dei moscioli, la Regione 'ascoltati i pescatori' - Nelle Marche la Consulta regionale della pesca ha deciso di dare il via libera, da domani, alla pesca del mosciolo (la cozza selvatica presente nella riviera del Conero) sia per i lavoratori del setto ... Lo riporta ansa.it