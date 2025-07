Djokovic-Muller che show | tweener lob e smash!

Il duello tra Djokovic e Muller è stato un vero spettacolo di pura tecnica e grinta, culminato in uno dei momenti più spettacolari: il tweener lob e smash del serbo. Mentre l’All England Club si infiamma, il campione serbo avanza senza difficoltà, promettendo emozioni anche nel prossimo turno contro Evans. Ecco a voi uno scambio che ha lasciato il pubblico senza fiato, dimostrando ancora una volta perché Djokovic è uno dei più grandi di sempre.

Il serbo Novak Djokovic avanza senza grossi problemi al secondo turno di Wimbledon, anche se perde un set: batte il francese Muller 6-6 6-7 6-2 6-2 e approda al secondo turno dove affronterà il britannico Evans. Ecco uno degli scambi più spettacolari del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic-Muller, che show: tweener, lob e smash!

