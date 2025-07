Tifosi Grande entusiasmo per la nuova maglia Qualche polemica per gli abbonamenti

L'entusiasmo dei tifosi per la nuova maglia biancorossa si fa sentire, mentre alcune polemiche circolano sugli abbonamenti. Il popolo del Grifo, sempre attento e coinvolto, ha espresso grandi apprezzamenti per il design ispirato agli anni settanta, realizzato da Frankie Garage, promettendo un entusiasmante ritorno alle origini. Tra entusiasmo e qualche critica, il cuore dei supporter batte forte: ora, non resta che attendere le prossime sfide.

Grandi apprezzamenti per la nuova maglia biancorossa, qualche polemica, invece, per gli abbonamenti. Il popolo del Grifo del web è molto attento a tutto. E così non lesina complimenti per la divisa che indosserĂ il Grifo nella prossima stagione, nelle gare in casa, mostrata in anteprima dal presidente biancorosso con un messaggio: una maglia che ricorda quella del Perugia di fine anni settanta, che è stata disegnata e prodotta da Frankie Garage che anche per quest’anno sarĂ sponsor tecnico del Grifo. Per quanto riguarda invece le tessere annuali, i tifosi biancorossi non hanno apprezzato il fatto che per la prima campagna abbonamenti dell’era Faroni non ci siano state le promozioni che a Pian di Massiano sono state rinnovate ogni anno per quanto riguarda i ridotti dedicati alle donne e agli over 65. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tifosi. Grande entusiasmo per la nuova maglia. Qualche polemica per gli abbonamenti

