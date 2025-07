Ho pianto quando su una lettera ho letto ‘Famiglia Maci' Chiara Maci sull’essere madre single

L'emozione ha preso il sopravvento quando ho letto di Chiara Maci e della sua esperienza di madre single, un tema ancora poco riconosciuto nel nostro Paese. Con il suo nuovo romanzo, "Quelle due", l’autrice ci invita a riflettere sulla forza e la delicatezza di una famiglia monogenitoriale. In queste pagine di poesia e intimità , Chiara ci mostra come si può essere tutto: madre, padre e molto di più.

In occasione dell'uscita del suo primo romanzo, Quelle due, edito da Mondadori, la food blogger Chiara Maci si è raccontata in un'intervista per Vanity Fair, offrendo il suo punto di vista in particolare sulla tematica della famiglia monogenitoriale, realtà ancora molto poco riconosciuta in Italia. Quelle due.. In queste pagine piene di poesia e delicatezza, Chiara Maci racconta la storia di un genitore che si ritrova a essere madre e padre insieme, ma anche quella di una donna che, in ascolto della sua anima e delle sue voci sottili, torna finalmente ad abbracciare la vita e la felicità . Maci è madre di Bianca, avuta nel 2014 da donna single, e di Andrea, nato nel 2018 dalla relazione con l'ex compagno Filippo La Mantia, e non ha mai nascosto le difficoltà dell'essere un genitore single, burocratiche ma anche sociali e culturali.