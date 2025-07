Viti e l’emozione di essere a casa | Viola? Non mi sembra ancora vero

L’emozione di sentirsi a casa, di indossare i colori viola, è un sogno che si realizza per Mattia Viti. Il talento toscano, cresciuto tra le fila della Fiorentina, incarna perfettamente la volontà del club di valorizzare giovani promesse che si sentano davvero parte di questa storia. Con il cuore fiorentino e la voglia di lasciare il segno, Viti si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera e in quella della Fiorentina.

Lo aveva detto solo pochi giorni fa il direttore generale viola Ferrari: "Stiamo lavorando per individuare giovani che si sentano gratificati e fieri di indossare questi colori". E Mattia Viti, a pochi giorni di distanza dal tesseramento di Jacopo Fazzini, rientra perfettamente in questo identikit. Non solo, a differenza dell'ex centrocampista dell'Empoli che è originario della Versilia, il difensore centrale è pure nato in provincia di Firenze. A Borgo San Lorenzo, per la precisione, anche se in realtà la famiglia Viti (con Mattia in testa) si è sempre considerata scandiccese. Ecco perché il classe 2002, che da ieri si è ufficialmente legato alla Fiorentina fino al giugno prossimo, non ha potuto trattenere né il sorriso né un più che spontaneo "Sono prontissimo!" quando nel primo pomeriggio ha fatto capolino presso la clinica romana di Villa Stuart, struttura dove da quest'anno la società viola si appoggerà quasi sempre per le visite mediche di idoneità.