Fashion Connections with Andrea Batilla

Nella settima puntata di “25 Years of Fashion Connections” by Serravalle Designer Outlet, Linkiesta Etc ha parlato di moda, connessioni e heritage con Andrea Batilla, brand strategist, scrittore e autore di podcast di successo. «Oggi è importante credere nelle connessioni come principio fondamentale che sta alla base della creatività, a maggior ragione se si parla di moda. In un mondo in cui la figura del direttore creativo appare sempre più isolata è bene riflettere sul senso del confronto come strumento che in qualche modo rompe a volte l’armonia, ma dà libero accesso alla creatività». La connessione porta anche a confrontarsi con il passato di un brand: «Più hai materiale che fa parte della tua storia passata, più hai la possibilità di espandere la narrazione futura». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Fashion Connections with Andrea Batilla

