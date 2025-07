Prove di pace per Gaza e Ucraina | cosa si sono detti Putin e Macron

In un momento cruciale per Gaza e l’Ucraina, le diplomazie di Macron, Putin, Trump e Zelensky si confrontano con la speranza di un reale ritorno alla pace. Le prove di dialogo tra le parti indicano un piccolo passo avanti verso un cessate il fuoco tanto atteso, mentre il mondo osserva con trepidazione. Riusciranno gli attori chiave a trasformare queste parole in azioni concrete e mettere fine alle tensioni? Solo il tempo lo dirà.

Gaza e Ucraina: la pace è nelle mani di Trump, Macron, Putin, Zelensky, Netanyahu e Hamas. Ore decisive per la quiete dopo la tempesta. Prove di pace, almeno si spera. Arrivano con l'intermediazione di Francia e Usa sui due fronti più caldi delle guerre in corso nel mondo e puntano ad accordarsi per un cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina. (Ansa Foto) – notizie.com La più eclatante riguarda una telefonata dopo tre anni di silenzio tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello russo Vladimir Putin. I due non avevano contatti da febbraio del 2022, precisamente dall'attacco di Mosca a Kiev.

