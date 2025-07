Il montepremi del Tour de France 2025 | quanto si guadagna per maglia gialla successi di tappa e classifica generale

Il Tour de France 2025 si preannuncia ancora più entusiasmante grazie a un montepremi totale di ben 2,3 milioni di euro, il più alto della stagione. I ciclisti e le squadre aspirano non solo alla gloria, ma anche a premi economici notevoli. La maglia gialla, simbolo di leadership, e le vittorie di tappa offrono ricompense significative, rendendo questa corsa una vera sfida di talento e strategia. Ma quanto si può davvero guadagnare in questa prestigiosa competizione?

Il montepremi complessivo del Tour de France 2025 è di 2,3 milioni di euro. Una cifra davvero da urlo per la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo, gli organizzatori metteranno in palio dei riconoscimenti economici molto interessanti e remunerativi per tutti i ciclisti e le squadre che parteciperanno alla Grande Boucle in programma dal 5 al 27 luglio. Si tratta del montepremi più ricco della stagione per una competizione ciclistica, 800.000 euro in più rispetto al Giro d’Italia. Non ci sono state variazioni rispetto al prize money delle ultime stagioni. Chi indosserà la maglia gialla sui Campi Elisi a Parigi guadagnerà addirittura 500. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il montepremi del Tour de France 2025: quanto si guadagna per maglia gialla, successi di tappa e classifica generale

