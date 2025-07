Lavoro Comuni Insieme assume psicologi pedagogisti educatore e funzionari

Se sei un professionista nel settore educativo e sociale, questa è la tua occasione! L’azienda consortile Comuni Insieme sta cercando 12 talenti da inserire nel suo team: psicologi, pedagogisti, educatori e funzionari. Con il recente Bando Nazionale pubblicato dal Ministero del Lavoro, si aprono oltre 3.800 opportunità di incarico su tutto il territorio. Non perdere questa chance di fare la differenza nel welfare e nell’educazione italiana!

L’azienda consortile Comuni Insieme cerca 12 fugure professionali da assumere: 4 psicologi, 3 pedagogisti, 1 educatore, 2 funzionari amministrativi, 2 funzionari contabili. E’ stato pubblicato il 30 giugno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Bando Nazionale, che sarà gestito su base regionale per il conferimento di n. 3.839 incarichi suddivisi tra psicologi, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

CONCORSO PUBBLICO, PER IL RECLUTAMENTO DI 3.839 UNITA' DA ASSUMERE CON RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO. Concorso pubblico, su base regionale, per esami, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di perso Vai su Facebook

