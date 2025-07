Palio di Siena del 2 luglio in diretta TV | orario dove vederlo e le contrade

Il Palio di Siena, uno degli eventi più affascinanti e ricchi di tradizione, torna oggi, mercoledì 2 luglio. Alle 17:10 su La7, potrai seguire in diretta questa storica corsa tra le contrade, con commenti di esperti come Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Dieci contrade si sfideranno in un’atmosfera unica, fatta di passione e storia. Scopriamo insieme quali sono e come non perderci nemmeno un istante di questo emozionante appuntamento.

Oggi, mercoledì 2 luglio, si terrà il Palio di Siena. Sarà possibile seguire la telecronaca in diretta TV. L'appuntamento è alle ore 17:10 su La7 con Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. A partecipare saranno dieci contrade. Vediamo come seguire la diretta TV e i cavalli e i fantini associati a ciascuna contrada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

