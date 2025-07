Castelfidardo il mister è Cuccù Come vice lo affiancherà Loviso

Castelfidardo si prepara a riscrivere il suo futuro calcistico con una nuova coppia di allenatori d’esperienza. Stefano Cuccù, originario di Porto San Giorgio, e Massimo Loviso, ex centrocampista di alto livello, uniranno le forze per guidare la squadra. Dopo aver condiviso il campo e la panchina nel Monturano Campiglione, sono pronti a collaborare di nuovo, questa volta per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Entrambi in una sorta di...

Trovato il nuovo mister. E’ Stefano Cuccù, di Porto San Giorgio, classe 1975, e avrà come vice Massimo Loviso, classe 1984, che dal centrocampo si sposterà in panchina dopo una carriera da giocatore professionista tra A (Bologna e Livorno) e B oltre a presenze con l’Under 21. I due si ritrovano dopo l’esperienza insieme due stagioni fa nel Monturano Campiglione dove riuscirono a centrare la salvezza in Eccellenza. Entrambi in una sorta di debutto. Di sicuro alla proprietà fidardense piacciono le scommesse. Non può essere altrimenti perché, come Giuliodori, anche Cuccù sarà all’esordio su una panchina di D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, il mister è Cuccù. Come vice lo affiancherà Loviso

