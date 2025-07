In Jurassic World- La Rinascita il vero dinosauro da estinguere è la nostalgia mal gestita

In Jurassic World: La Rinascita, il passato e il presente si scontrano in un’epica battaglia per il futuro dei dinosauri e dell’umanità. Dopo sei film, la saga giunge al suo apice, cercando di rinnovarsi senza perdere di vista le radici. È l’ultimo capitolo che ci permette di rivivere l’emozione di quel primo, indimenticabile Jurassic Park? O sarà davvero il finale di una leggenda? Scopriamolo insieme.

Si dice che il sette sia un numero perfetto, di conseguenza sette film possono bastare. O almeno, si spera. Da oggi è al cinema Jurassic World: La Rinascita, settimo capitolo (e idealmente ultimo) della saga iniziata nel 1993 con Jurassic Park (un bel tuffo nel passato da recuperare) e trasformata, nel corso di tre decenni, da rivoluzione cinematografica in formula stanca, da visione d'autore in macchina commerciale. Questo nuovo capitolo si presenta come sequel stand-alone di Jurassic World: Il Dominio del 2022, ma nella pratica è l'ennesima rincorsa a un mito che non si riesce più ad afferrare.

