Napoli sondaggio per Kean | idea concreta in attacco E Nunez pista viva

Il Napoli non si ferma e accelera sul mercato: dopo aver sondato il terreno per Kean, l’idea di un colpo in attacco prende forma concreta. Contemporaneamente, la pista Nunez rimane viva, alimentando il forte desiderio di rafforzare la rosa azzurra. La società lavora intensamente per trovare le soluzioni migliori, puntando a un’operazione che possa fare davvero la differenza. La sfida è lanciata: il mercato azzurro si prepara a sorprenderci ancora.

Il Napoli continua a lavorare sul fronte offensivo e nelle ultime ore avrebbe .

Conte Juve, De Laurentiis potrebbe trattenerlo al Napoli ma… Dal sondaggio con Allegri a quel retroscena sull’ex tecnico bianconero: lo scenario - De Laurentiis potrebbe convincere Conte a restare al Napoli, ma il suo futuro resta incerto. Dal sondaggio con Allegri alle ultime notizie sui retroscena con l'ex tecnico bianconero, il mercato delle panchine si fa sempre più complicato.

Lucca-Napoli: trattativa accesa ma ancora lontana dal traguardo Il Napoli continua a lavorare per Lorenzo Lucca, ma l’accordo con l’Udinese è tutt’altro che vicino. Secondo il Corriere dello Sport, il club friulano chiede 40 milioni di euro (bonus inclusi): una Vai su Facebook

Sky - Jonathan David non esclude Osimhen! La Juventus li vuole entrambi; Milan, Allegri vuole Kean in attacco: primo sondaggio; Parma, un 29enne in panchina: è il più giovane della storia.

TUTTOSPORT - Napoli, non solo Lucca e Nunez, spunta anche il nome di Kean per l'attacco - Per l'attacco del Napoli, si sta facendo sempre più insistente nelle ultime ore il nome di Moise Kean, goleador della Fiorentina. Secondo napolimagazine.com

C’è anche Moise Kean per l’attacco del Napoli – Schira (e non sarebbe affatto male) - Nicolò Schira fa il punto della situazione sull'attacco del Napoli. Segnala ilnapolista.it