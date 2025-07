Roma Mikautadze chiodo fisso | il Lione fissa il prezzo

La Roma si prepara a rinforzarsi con decisione, puntando su profili di qualità per affrontare al meglio la prossima stagione tra Serie A ed Europa League. La strategia del direttore sportivo Frederic Massara, in sintonia con le richieste di Gian Piero Gasperini, si concentra non solo sul centrocampo, ma anche su altri reparti chiave. Il mercato si accende e le mosse dei giallorossi potrebbero fare la differenza: il tempo delle trattative è ormai arrivato.

La finestra di calciomercato e per la Roma è tempo di mettere a referto i giusti acquisti. In vista della prossima stagione, infatti, i giallorossi avrebbero bisogno di elementi di spessore in grado di dare un contributo tra Serie A ed Europa League. Il direttore sportivo Frederic Massara si sarebbe già messo al lavoro, per soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini. Il focus del dirigente italiano andrebbe non solo alla mediana ma anche al reparto offensivo, da puntellare con pedine di alto livello. Tammy Abraham è stato infatti ceduto al Besiktas e dovrebbe essere sostituito con un attaccante mobile, capace di rendere sia da prima che da seconda punta.

Roma, Mikautadze chiodo fisso: il Lione fissa il prezzo.

