D’estate è giusto lasciare che i figli dormano fino a tardi? Cosa dicono gli esperti

Durante le vacanze estive, i ritmi dei nostri giovani spesso si scombussolano, lasciandoli a dormire fino a tardi. Ma quanto è giusto lasciare che i figli si comportino in modo più flessibile? Gli esperti ci invitano alla moderazione, sottolineando l'importanza di rispettare i ritmi naturali e prevenire rischi per la salute. Scopriamolo insieme, perché trovare il giusto equilibrio è fondamentale per il benessere dei nostri adolescenti.

Con la scuola finita, molti adolescenti stravolgono i ritmi sonno-veglia, restando svegli di notte e dormendo fino a pomeriggio inoltrato. Una madre di due teenager avvia il dibattito: quanta flessibilità è opportuno concedere i ragazzi durante le vacanze e quali sono gli eventuali rischi per la salute? Gli esperti: servono flessibilità e moderazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esperti - estate - giusto - lasciare

Temporali e pioggia forte su Milano: scatta l'allerta gialla, ma per gli esperti l'estate è alle porte - Un nuovo avviso di allerta gialla è stato emesso per Milano, a causa di temporali e pioggia intensa previsti nei prossimi giorni.

Sapevi che con il punteggio GPS giusto puoi aprire porte che sembrano chiuse? Non avere un punteggio competitivo ti costringe a restare indietro. ? Ogni momento che perdi ti allontana dalla tua vera opportunità . Non lasciare che sia troppo tardi per f Vai su Facebook

D’estate è giusto lasciare che i figli dormano fino a tardi? Cosa dicono gli esperti; È il momento giusto per lasciare i social network?; Compiti a casa: perché sì e perché no.

D’estate è giusto lasciare che i figli dormano fino a tardi? Cosa dicono gli esperti - veglia, restando svegli di notte e dormendo fino a pomeriggio inoltrato ... Da fanpage.it