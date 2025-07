Palio di Siena 2025 | data contrade e dove vederlo in tv Chi vincerà?

Torna il grande appuntamento con il Palio di Siena 2025, uno degli eventi più affascinanti e suggestivi d’Italia! Dal cuore della città, la storica Piazza del Campo si anima di emozioni, tradizioni e passione tra le diciassette Contrade che si sfidano in questa spettacolare giostra medievale. Scopri tutte le date, le contrade partecipanti e come seguire questa emozionante corsa in tv: il conto alla rovescia è iniziato!

Torna a Siena l’appuntamento con il Palio di Siena 2025, la competizione fra le diciassette Contrade di Siena nella forma di una giostra equestre di origine medievale. Ecco tutto quello che c’è da sapere: data, contrade in gara e dove vederlo in tv. Palio di Siena 2025, data e contrade in gara. Oggi, mercoledì 2 luglio 2025, al via la nuova edizione del Palio di Siena 2025 che si svolge ogni anno nella storica Piazza del Campo. La competizione, in onore della Madonna di Provenzano, è un appuntamento imperdibile non solo per i cittadini di Siena, ma anche per milioni di appassionati che si ritrovano a seguire la gara che vede diverse contrade contendersi il Drappellone realizzato quest’anno da Riccardo Manganelli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it