Parte la rivoluzione in casa Diavoli Addio a 16 atleti | Grazie a tutti

Il Valorugby si prepara a una vera rivoluzione, salutando sedici atleti e aprendo un nuovo capitolo di rinnovamento. Tra le partenze spiccano veterani come Majstorovic e Amenta, insieme a figure iconiche come Renton e Bertaccini. Un cambiamento che segna il desiderio di rinvigorire la squadra con nuove energie e sfide emozionanti. La stagione 2024 si prospetta ricca di sorprese e reinvenzioni, mentre i Diavoli si preparano a scrivere un capitolo ancora più vibrante della loro storia.

Il Valorugby annuncia la partenza di sedici giocatori, confermando un trend nato da qualche stagione e che vuole decisi rinnovamenti estivi della rosa. Lasciano la maglia granata due grandi veterani: Denis Majstorovic e Mirko Amenta. Partono anche due altri atleti simbolo del team dei Diavoli come il generoso e combattivo Josh Renton (il mediano di mischia torna nella sua Nuova Zelanda) e Giulio Bertaccini, ingaggiato – come tutti auspicavano – dalle Zebre; in queste settimane Giulio è impegnato con la nazionale assoluta nel tour in Africa del Sud, aperto venerdì scorso da una roboante vittoria per 73-6 sulla Namibia.