Il personaggio ’El Coco’ Valentini torna per ripartire Ancora verso Verona

Il ritorno di Valentini a Verona segna un nuovo capitolo nella sua carriera, ma la questione del futuro in viola rimane incerta. Nicolas si troverà a riflettere sulla possibile partenza in prestito, una decisione che potrebbe influenzare il suo percorso e il suo rapporto con la maglia viola. La sua determinazione e le sfide affrontate finora suggeriscono che, anche in questa fase, il suo spirito non si arrenderà : la strada verso la stabilità è ancora tutta da scrivere.

Verrebbe da chiedersi cosa penserà Nicolas Valentini della prospettiva (sempre più probabile) di andare a giocare di nuovo in prestito, senza riuscire a vestire nemmeno per la prossima stagione la maglia della Fiorentina. Proprio quella casacca a cui il difensore argentino, dopo un periodo di guerra con il Boca Juniors durante il quale era stato messo anche fuori rosa (decise di non rinnovare e svincolarsi a zero lo scorso dicembre), aveva dato l’assoluta priorità tra le tante offerte ricevute. Una delle quali era stata quella della Roma, che svariati mesi fa - quando ancora De Rossi, suo ex compagno alla Bombonera, era il tecnico dei giallorossi - lo aveva cercato con insistenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il personaggio. ’El Coco’ Valentini torna per ripartire. Ancora verso Verona

In questa notizia si parla di: valentini - personaggio - coco - torna

Il personaggio. ’El Coco’ Valentini torna per ripartire. Ancora verso Verona; Qn Magazine | Tutte le ultime notizie; Ecco ‘El Coco’ Valentini, dopo una lunga parabola. Ma che difensore arriva alla Fiorentina?.

Il personaggio. ’El Coco’ Valentini torna per ripartire. Ancora verso Verona - Verrebbe da chiedersi cosa penserà Nicolas Valentini della prospettiva (sempre più probabile) di andare a giocare di nuovo in ... Si legge su sport.quotidiano.net

Lazio, torna di moda Valentini: la situazione | Calciomercato - Come riporta Il Corriere dello Sport, non arrivano conferme da Formello con il calciatore che andrà in scadenza con il Boca Juniors. Secondo calciomercato.com