Spini e Ianesi per l’attacco dell’Arezzo C’è anche Quirini nella lista di Cutolo

In un clima di intense trattative e alleanze elusive, il mondo del calcio si prepara a un nuovo capitolo. Spini, Ianesi e Quirini sono solo alcuni dei nomi caldi sulla lista di Cutolo, mentre i contatti con il Mantova per Alex Redolfi si intensificano. La sfida è aperta: l’arrivo di un nuovo centrale potrebbe rivoluzionare la linea difensiva di Bucchi, portando esperienza e solidità . Ma le prossime ore saranno decisive per conoscere gli sviluppi...

di Andrea Lorentini Sono giorni molto caldi non solo meteorologicamente parlando, ma anche sul fronte dei contatti con il Mantova per cercare di definire l'acquisto di Alex Redolfi. Se sarĂ la settimana buona lo capiremo nei prossimi giorni. I contatti tra Cutolo e il club virgiliano sono continui. Un suo arrivo porterebbe sicuramente esperienza, fisico e centimetri alla linea difensiva di Bucchi, completando la batteria di centrali che vedrebbe Chiosa e Gigli di piede mancino e Gilli e, appunto, Redolfi di piede destro. Si creerebbero, dunque, due coppie ben assortite; intanto la trattativa per portarte l'esterno Tito della Ternana in amaranto ha subìto una forte accelerazione.

