Napoli accoltellato al torace | morto 27enne marocchino

L’uomo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare dove è morto per le conseguenze della ferita riportata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Napoli, accoltellato al torace: morto 27enne marocchino

In questa notizia si parla di: morto - napoli - accoltellato - torace

Al Tribunale di Napoli una targa per Fabio Postiglione, giornalista morto in un incidente stradale - Al Tribunale di Napoli, è stata dedicata una targa in memoria di Fabio Postiglione, il giornalista partenopeo scomparso tragicamente in un incidente stradale a Milano lo scorso 29 gennaio.

#NEWS - Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra i comuni di #Giugliano (#Napoli) e #CastelVolturno (#Caserta). Vai su X

(?Gennaro Scala) Una domenica di sole e mare si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Varcaturo, tra le province di Caserta e Napoli. Nicola Mirti, 18 anni, di Mugnano, è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite scoppiata poco dopo le 13 tr Vai su Facebook

