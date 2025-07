Usa Mamdani vince primarie dem per candidarsi sindaco di New York col 56% Trump minaccia di togliergli cittadinanza e arrestarlo

Zohran Mamdani conquista le primarie democratiche di New York con il 56%, sfidando l'ex governatore Cuomo e spingendo la città verso un nuovo capitolo di cambiamento. Ma la strada verso la poltrona di sindaco non è senza ostacoli: Trump minaccia di revocargli la cittadinanza e di arrestarlo, aggiungendo tensione e incertezza a una campagna già infuocata. La sfida ora si fa ancora più accesa: cosa riserverà il futuro a Mamdani?

La strada verso la poltrona da sindaco è tutt'altro semplice per Mamdani. Trump sta già pensando di togliergli la cittadinanza e arrestarlo Zohran Mamdani ha vinto con il 56% le primarie democratiche per candidarsi a sindaco di New York. Sconfitto l'ex governatore Andrew Cuomo che ha racimola. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Mamdani vince primarie dem per candidarsi sindaco di New York col 56%, Trump minaccia di togliergli cittadinanza e arrestarlo

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco - In un sorprendente colpo di scena alle primarie democratiche di New York, Zohran Mamdani, giovane deputato socialista di 33 anni, ha sconfitto l'ex governatore Cuomo, promettendo di rivoluzionare la Grande Mela con le sue idee radicali e pro-palestinesi.

PANICO NELL'ESTABLISHMENT DEM DOPO IL TRIONFO DI MAMDANI Zohran Mamdani ha demolito l'ex governatore di New York, Andrew Cuomo, nelle primarie per le elezioni del prossimo sindaco. I leader democratici nel panico, finanziatori miliardari in f

Mamdani vince le primarie per candidarsi sindaco di New York, Trump lo minaccia; Mamdani ha vinto le primarie dem per la carica di sindaco di New York: 12 punti su Cuomo; Zohran Mamdani ha ufficialmente vinto le primarie del Partito Democratico per il candidato sindaco di New York, con il 56%.

Mamdani vince le primarie per candidarsi sindaco di New York, Trump lo minaccia - "Se Mamdani si opponesse a lotta a immigrazione dovremo arrestarlo" ha detto il presidente che aveva commentato: "Non abbiamo bisogno di un sindaco comunista"

Mamdani ha vinto le primarie dem per la carica di sindaco di New York: 12 punti su Cuomo