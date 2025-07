Reazione a catena Tetrapiste insultate | Non ci arrivano

Nella puntata del 30 giugno di Reazione a Catena, il game show di Rai Uno condotto da Pino Insegno, le campionesse Trerapiste si distinguono per l’eccezionale intesa nel gioco, indovinando 10 termini durante l’Intesa Vincente. Nonostante la loro bravura, gli sfidanti Apriti Cielo, appassionati di astronomia e meteorologia, dimostrano che anche nelle sfide più dure, il vero spirito di squadra può sorprendere. La tensione cresce: chi uscirà vittorioso?

Nella puntata del 30 giugno di Reazione a Catena, il game show di Rai Uno condotto da Pino Insegno, le campionesse Trerapiste (Francesca, Francesca e Virginia) affrontano gli sfidanti Apriti Cielo (Marco, Alessia e Simona), tre amici milanesi appassionati di astronomia e meteorologia. La sfida cruciale è l'Intesa Vincente, dove le Trerapiste, giocando per prime, dimostrano grande affiatamento e prontezza, indovinando 10 termini. Gli Apriti Cielo, nonostante il vantaggio iniziale, si fermano a quattro, permettendo alle campionesse di accedere per la nona volta all'Ultima Catena. Partendo da un montepremi di 106mila euro, le Trerapiste mirano a superare il record dei Tiri Liberi, campioni storici della stagione.

REAZIONE A CATENA 2025: NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO - Torna su Rai1 il game show "Reazione a Catena" dal 8 giugno 2025, alle 18.45, con la 19ª edizione. Curato da Pino Insegno, il programma sfida l’intuito, prontezza e padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

