L’igiene intima femminile si trasforma durante le diverse fasi della vita, come gravidanza, post partum, capoparto e mestruazioni. Cambiamenti ormonali, immunitari e anatomici influenzano il microbiota e la barriera naturale, richiedendo pratiche di cura specifiche per ogni periodo. Scopri come adattare la tua routine per mantenere salute e benessere in ogni fase, perché un’attenzione mirata fa la differenza.

Non tutte le fasi della vita femminile sono uguali, e quindi non può essere l’igiene intima. Durante la gravidanza, il post partum, il ritorno del ciclo ( capoparto ) e le mestruazioni, il corpo attraversa cambiamenti significativi a livello ormonale, immunitario e anatomico. Tutto questo influisce anche sull’equilibrio del microbiota vaginale e sulla barriera protettiva della mucosa vulvare, rendendo l’igiene intima un gesto che va calibrato con cura, senza eccessi e con i prodotti giusti. Fasi ormonali e igiene intima: perché serve un’attenzione diversa. Come spiega il ginecologo Francesco De Seta una corretta igiene vulvare quotidiana può avere un ruolo importante nella prevenzione sia della vaginosi batterica sia della candidosi vaginale, in quanto contribuisce a mantenere intatti i meccanismi di difesa locali senza alterare l’equilibrio del microbiota vaginale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Come cambia l’igiene intima durante gravidanza, post partum, capoparto e mestruazioni

