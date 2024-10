Tre giorni di pioggia senza tregua: scatta l'allerta meteo su Milano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tre giorni di pioggia, da oggi fino a domenica. A Milano non si arresta la morsa del maltempo e la protezione civile del Comune ha informato che la Regione ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico dalle 12 di sabato 26 ottobre e fino a prossimo aggiornamento. Le norme La Milanotoday.it - Tre giorni di pioggia senza tregua: scatta l'allerta meteo su Milano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tredi, da oggi fino a domenica. Anon si arresta la morsa del maltempo e la protezione civile del Comune ha informato che la Regione ha diramato l'gialla per rischio idrogeologico dalle 12 di sabato 26 ottobre e fino a prossimo aggiornamento. Le norme La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - torna l'incubo pioggia : due giorni critici. E' ancora stato di allerta - Ancora pioggia. Non accenna a dare tregua il cielo sopra il Ferrarese. Dopo il grande spavento – e i relativi danni – provocati dalle perturbazioni intense dello scorso fine settimana, è previsto l’arrivo di un altro paio di giornate decisamente ... (Ferraratoday.it)

Lascia la sua cagnolina sotto la pioggia e in mezzo al fango per giorni : denunciato - Abbaiava disperato sotto i violenti temporali di questi ultimi giorni ma non aveva nessun riparo nel recinto adiacente all’abitazione dove era stato rinchiuso. E così un cittadino ha dato l’allarme e quella segnalazione ha finito per procurare ... (Ilpiacenza.it)

Meteo Piemonte - pioggia e maltempo : è allerta gialla per altri due giorni - È allerta gialla sul Piemonte per rischio idrogeologico e idraulico per le giornate di venerdì 18 e sabato 19 ottobre, con possibilità di limitate esondazioni dei corsi d'acqua e attivazione fenomeni di versante. Arpa prevede per oggi ancora ... (Torinotoday.it)

Giuliacci : "Pioggia e crollo delle temperature". I giorni del ribaltone - Una fine di ottobre piovosa ma non solo, con un deciso crollo delle temperature e la neve che tornerà a imbiancare i rilievi alpini. Cosa ci aspetta sul fronte del meteo da qui fino alla fine del mese? Lo spiega il colonnello Mario Giuliacci nelle ... (Iltempo.it)