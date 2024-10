Sport italiano sotto choc la pallavolista morta a 33 anni dopo un malore sotto la doccia

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un dramma ha sconvolto il mondo dello, che ora è in lutto. Una giovane atleta, Valentina, èad appena 33e in maniera improvvisa. Erala, quando si è accasciata ed è deceduta in pochi istanti. La sua dipartita è avvenuta all’interno del suo appartamento. La terribile scoperta ha lasciato tutti nel dolore più profondo, a partire ovviamente dai suoi familiari più stretti. Loè scioccato per un decesso tanto inaspettato quanto doloroso. L’atleta èmentre faceva lain casa e nulla faceva presagire una fine così. A dirle addio sono soprattutto il padre Danilo, la mamma Anna Maria, il compagno Walter, il fratello Alberto, la cognata Maria Rita e il piccolo nipote Filippo. Leggi anche: “Per sempre con noi”.