Parco dei Colli, Locatelli verso il tris: ma è battaglia per la vice presidenza

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bergamo.deiil: ma èper la. È fissato per il pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, alle 17 l’incontro che vedrà al tavolo i sindaci dei Comuni facenti parte del Comitato di Gestione, Almè, Bergamo, Berbenno, Mozzo, Paladina, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo e Villa d’Almè, che, insieme a Pasquale Gandolfi, presidente di Provincia, saranno chiamati a scegliere il nuovo numero uno deldei. Un appuntamento importante, al quale parteciperà, per la prima volta, anche la sindaca Elena Carnevali che rappresenterà il capoluogo con il suo 20% di appartenenza, medesima quota di via Tasso. La linea sembra chiara, tanto che la volontà sia delle forze di centrosinistra che di centrodestra pare essere quella di puntare tutto sul rinnovo di mandato di Oscar, attualmente in carica.