Iltempo.it - Orlando: "Gli elettori di Iv voteranno per noi". Dura replica: "Rispetto, sinistra massimalista"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) In Liguria è quasi tempo di tirare le somme. Le ultime 24 ore e poi saranno i cittadini a recarsi alle urne e a decidere chi guiderà il dopo Giovanni Toti. Domenica 27 e lunedì 28 ottobre si voterà per eleggere il presidente della Regione e il Consiglio regionale. Il centrodestra si presenta con la stessa coalizione del governo nazionale, a sostegno di Marco Bucci, sindaco uscente di Genova; mentre il centro, riunito nel campo largo, sostiene Andrea. Un'alleanza, la seconda, che scricchiola e che già ha rischiato di andare in frantumi. Matteo Renzi, dopo gli iniziali sforzi per superare i veti del passato e il diktat ricevuto in risposta, si è smarcato dal campo largo e ha lasciato libertà ai suoi. "Pesa tutto in queste elezioni.