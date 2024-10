Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Dall’Austria la svolta, ora siamo competitivi sempre per vincere”

(Di venerdì 25 ottobre 2024)ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia a Buriram facendo segnare il miglior tempo assoluto. Lo spagnolo èpiù competitivo e anche in questo contesto, dove ha già vinto due volte, si candida nuovamente ad essere tra i pretendenti alla vittoria. Ecco le sue impressioni dopo questo venerdì a Sky Sport: “Il passo sembra buono, mi trovo bene, nel T1 non sto andando benissimo, ma sono contento di aver fatto il miglior tempo e di essere già così in forma”. Sullaarrivata in Austria: “in poi abbiamo trovato qualcosa perre e ora arriva un circuito un po’ più duro e un po’ più morbido in base ai punti. Ora comincio meglio il venerdì e questo mi dà più feeling per il resto del fine settimana, mi dà tranquillità e mi sto trovando bene. Speriamo di arrivare pronti anche per domenica con queste sensazioni”.