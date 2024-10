Malore alla guida per un automobilista: ennesimo incidente mortale a Salerno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sangue sull'asfalto a Salerno, nel pomeriggio di oggi, in via Fra' Generoso, poco prima della galleria. Purtroppo, un 60enne cavese ha avvertito un Malore fatale mentre era alla guida della sua auto: sbandando, è finito su un'altra vettura in corsa nel senso di marcia opposto. Inutili, i Salernotoday.it - Malore alla guida per un automobilista: ennesimo incidente mortale a Salerno Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sangue sull'asfalto a, nel pomeriggio di oggi, in via Fra' Generoso, poco prima della galleria. Purtroppo, un 60enne cavese ha avvertito unfatale mentre eradella sua auto: sbandando, è finito su un'altra vettura in corsa nel senso di marcia opposto. Inutili, i

