La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza incontra i sindaci casentinesi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza incontra i sindaci casentinesi. La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Camilla Bianchi, è stata ricevuta ieri nella sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino dal presidente dell’Ente e sindaco di Poppi Federico Lorenzoni e dall’assessore all’educazione e all’istruzione e sindaca di TallaEleonora Ducci. La Garante ha incontrato i sindaci del territorio, tra i presenti i primi cittadini di Castel Focognano, Chiusi della Verna e Chitignano. Lanazione.it - La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza incontra i sindaci casentinesi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Laper. LaperCamilla Bianchi, è stata ricevuta ieri nella sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino dal presidente dell’Ente e sindaco di Poppi Federico Lorenzoni e dall’assessore all’educazione e all’istruzione e sindaca di TallaEleonora Ducci. Lahato idel territorio, tra i presenti i primi cittadini di Castel Focognano, Chiusi della Verna e Chitignano.

