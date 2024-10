Secoloditalia.it - Il Pd è alla frutta, anzi al salame: se ti tesseri in regalo avrai un bicchiere di vino con il panino…

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Felicità, è undicon il panino, la felicità”, cantavano Al Bano e Romina qualche anno fa. Ma felicità può anche essere una tessera del Pd, cone panino in, visto che ormai per attrarre elettori il partito della Schlein non rinuncia a nessuna arma, neanche a quella della fame. Cercare di prendere gli elettori per la gola è l’obiettivo della campagna di tesseramenti del Partito democratico di Cesano Boscone, nel Milanese, che ha lanciato una iniziativa destinata a far discutere. “L’appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle 18.30 vi aspettiamo, presso la sede del Circolo P. Calamandrei di Cesano Boscone: Brinderemo insieme con undi, accompagnato da pane e”, è scritto nella locandina. Di cui, ovviamente, il web, e non solo, ride da diverse ore.