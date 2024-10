Ilfattoquotidiano.it - Ha confessato il 17enne accusato di aver accoltellato a morte l’ex vicesindaco di Garzeno Candido Montini

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha, il giovane di 17 anni fermato all’inizio della settimana dai carabinieri per l’omicidio di. Dopo l’interrogatorio, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano, è stato convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario e rapina. Il 25 settembre scorso,, 76enne titolare di un negozio di alimentari ed exdi(Como), è stato trovato morto nella sua casa. L’autopsia ha rivelato che la vittima è deceduta il giorno prima. Gli inquirenti nel corso delle indagini sono arrivati al giovane incrociando i dati del Dna. Nei giorni scorsi infatti i carabinieri, dopoe sentito parecchi residenti, hanno effettuato test salivari a campione, un invito su base volontaria.